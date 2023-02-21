شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعاقدنا مع 9 شركات خاصة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن من أسس النقل فى مصر هو تعظيم الإستفادة من النقل الجماعى، بكل محافظات مصر، وليس فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الكبرى فقط، مشيرا إلى أن الهدف هو الارتقاء بكل الخدمات المقدمة، على أن يكون النقل الجماعى مستدام وصديق للبيئة.

وأضاف وزير النقل خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تحاول توفير وسائل نقل جماعى تجذب مالكى السيارات الخاصة للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل الازدحام والكثافات المرورى، وكل المشروعات تهدف إلى تعظيم النقل الجماعى واقناع قائدى العربات الملاكى على استخدام النقل الجماعى.

وأوضح وزير النقل، أن قطار الـ lrt جذب قائدى السيارات الملاكى خاصة انه وفر أماكن انتظار بجوار المحطات وهذا الهدف المنشود منه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول لدرجة الامتياس فى كفاءة الخدمات المقدمة فى النقل الجماعى.

وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص تعتمد على الاتوبيسات الكهرباء والغاز للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم خدمة على اعلى مستوى، من خلال 48 مسار اتوبيس لربط القاهرة الكبرى بعدد 369 سيارة اتوبيس.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل