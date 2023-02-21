شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وأوزبكستان أخوية وتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات بين مصر وأوزبكستان، علاقات أخوية وتاريخية، موجها حديثه لرئيس أوزبكستان، قائلا: "أهلا وسهلا بكم فى مصر، واسمح لى أن أسجل تقديرى لفخامتك فى أول زيارة لك لمصر ردا على زيارة رسمية قمت بها فى 2018 لبلدكم العظيمة".

أضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس أوزبكستان، بالقاهرة: "اسمح لى فخامة الرئيس أن إحنا نعرف بلادكم العظيمة على المستوى التاريخى أنها بلاد ما وراء النهرين، نعرف سمرقند ومدينة بخارى والإمام البخارى والترمذى والزمخشرى كعلماء عظماء من علماء المسلمين".