شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ورئيس أوزبكستان يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان شوكت مرضياييف، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ووصل الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضياييف، إلى قصر الاتحادية، وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأ رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف زيارة رئاسية إلى مصر يومى الاثنين والثلاثاء، والتى تعد الأولى منذ توليه الرئاسة ليستأنف بذلك مسيرة التعاون التى أطلقت شرارتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طشقند فى سبتمبر 2018.