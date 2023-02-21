شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: كثافة ركاب القطار الكهربائى الخفيف تزداد يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الرابع سيصل للرحاب ومدينتى، مشيرا إلى أن خطوط المترو مربوطة ببعضها من خلال الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أن جميع شبكات النقل تتصل بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تبادل الحركة مع القطار الكهربائي الخفيف أو المونوريل.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائى الخفيف يزداد يوميا خاصة بعد تشغيل خطوط اتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة، وهو ما ظهر يوميا فى زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالاضافة الى استخدام اماكن انتظار السيارات المجاورة لمحطات القطار الكهربائى الخفيف.

وأكد وزير النقل، أن خطة مشروعات النقل تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة فى بناء الجراجات تكون متعددة الطوابق، نظرا لزيادة استخدامها بمحيط القطار الكهربائى الخفيف.

وأشار الوزير، أنه بالتجربة اتجه سكان المدن العمرانية الجديدة لاستخدام القطار الكهربائي الخفيف، مشيرا إلى أن قيمة التذاكر على القطار يعتبر 50% من قيمتها الحقيقية، وأنه سيتم زيادتها تدريجيا، مع وجود دعم من خلال المناطق الاستثمارية والتجارية والمحال والخدمات، لتعويض الفرق بين سعر تكلفة التشغيل وقيمة التذكرة.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.