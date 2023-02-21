شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رقم 324 لسنة 2023 بالتصديق على اللائحة الداخليـة للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق علـى اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام، بالتالى:-

الشيخ رضا كراس ملك عن مجمع القاهرة الإنجيلى.

الشيخ ناصر صادق بباوي عن مجمع الإقليم الاوسطى الانجيلى.

القس سمير صدقان سدرة عن مجمع أسيوط الانجليى.

كاعضاء بالمجمع الانجيلى العام لمدة ثماني سنوات تبدا من 1 مايو 2022، وتنتهى 30 ابريل 2030، بلا من الأعضاء التي انتهت مدة عضويتهم.