شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وسائل لنقل الجمهور لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لافتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، نهاية الأسبوع الجارى بالقاهرة الجديدة تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، ويعتبر معرض "ديارنا" بمثابة نقطة تمركز ثقافية، تسعى للحفاظ على التراث المصرى الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة كما سيوفر المعرض وسائل نقل للجمهور من العديد من نقاط التجمع، بالقاهرة الكبرى، لتسهيل وصول المواطنين والاستمتاع بالتراث والفن المصرى.

وتحتفل النسخة الجديدة لمعرض ديارنا تحتفل بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوى الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، كما هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومى للمرأة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن نسخة معرض «ديارنا» هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، والتى من خلالها سيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، كذلك عرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات التى ستكون متاحة فى المعرض خلال فترة إقامته، حيث تمكن هذه النسخة أكثر من 400 عارضا يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار.