شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 حالة إشغال للباعة الجائلين فى حملة مكبرة جنوب الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم للعمل على حل كافة شكاوي المواطنين والتصدي لكافة أوجه المخالفات

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في شن حملات بقطاع المنيب، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة.

كما تابع محافظ الجيزة، حملات حي بولاق الدكرور بمنطقه زنين والطوابق للتصدي لكافة المخالفات الموجودة بها، والتي أسفرت عن إزاله عدد من الأكشاك المقامه بالمخالفة بنهر الطريق وضبط 4 سيارات تحمل مخلفات رتش بدون تصريح بغرض قبل القاءها بالطريق العام والتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب ضبط عدد 6 تروسيكلات بدون لوحات وتسير عكس الاتجاه مما يعرقل الحركة المرورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع .

وتابع محافظ الجيزة، جهود حي شمال الجيزة في إزالة التعديات على الطريق العام من المنشات والمحال التجارية بشوارع محمد حجازي والعامل الأول، والتي أسفرت عن رفع 350 حالة إشغال على مدار يومين وجاري استكمال الحملات .

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي الطالبية، حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات؛ وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بشارع محمد أنور السادات (ترسا) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 15 مركبة توك توك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية.



حملة اشغالات جنوب الجيزة



حملة اشغالات مكبرة في الجيزة



رفع 450 حالة إشغال للباعة الجائلين فى حملة جنوب الجيزة