شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تدعم كينيا منذ التسعينيات فى حفر الآبار وإنشاء سدود الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، آليس موتوني واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي والرى الكينية، بحضور وائل عطية سفير مصر فى كينيا، والوفد الرسمي المرافق له، وممثلى السفارة المصرية وكبار المسئولين الكينيين.

وتم خلال اللقاء التباحث بين الوزيرين حول سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

وأعرب سويلم عن سعادته وتقديره للقاء السيدة واهومي، ومؤكداً على تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية ، مؤكداً على قوة العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر وكينيا على كافة المستويات ، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون بين مصر و دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأشار إلى تاريخ التعاون الفني المثمر بين مصر وكينيا والذى يعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات ، حيث بدأ هذا التعاون في عام 1993 بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لتقديم الدعم لكينيا لحفر 180 بئر جوفى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها “حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة”، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.

وأكد سويلم على حرصه على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق والتي تهدف لتنفيذ مشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية فى المقام الأول ، بالإضافة لترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية، خاصة مع إستعداد مصر لأن تكون مركزاً إفريقياً لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكد أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"خلال عامى 2023 و 2024 على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية.