شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تدعم كينيا منذ التسعينيات فى حفر الآبار وإنشاء سدود الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وتم خلال اللقاء التباحث بين الوزيرين حول سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.
وأعرب سويلم عن سعادته وتقديره للقاء السيدة واهومي، ومؤكداً على تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية ، مؤكداً على قوة العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر وكينيا على كافة المستويات ، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون بين مصر و دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
وأشار إلى تاريخ التعاون الفني المثمر بين مصر وكينيا والذى يعد مثالا يحتذى به للعلاقات الثنائية المبنية على أسس من التعاون وحسن العلاقات ، حيث بدأ هذا التعاون في عام 1993 بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لتقديم الدعم لكينيا لحفر 180 بئر جوفى.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها “حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة”، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.
كما أكد أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"خلال عامى 2023 و 2024 على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية.