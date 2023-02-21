شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهرى: المتطرفون حولوا بعض القضايا الفقهية لقضايا عقائدية بسوء فهمهم للنصوص والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور الهدهد إلى أن هذه الأسس اللغوية العاصمة من الفهم الخاطئ تتمثل في ضرورة معرفة أسباب النزول وظروف النزول خاصةً أن القرآن الكريم جمعت آياته خلال فترة ثلاثة وعشرين عاما، بالإضافة إلى مراعاة حال التنزيل والورود وسياق السباق واللحاق والسياق الواسع.
كما تطرق الدكتور الهدهد لقضية هامة اعتبرها المتشددون قضية القضايا وهي الصلاة في مساجد بها أضرحة، حيث اعتبروا ذلك كفرا أو تم توصيفها بالبدعة حيث جاء ذلك نتيجة لجهل هولاء بالأسس اللغوية.
وأكد الهدهد على أن هولاء المتشددين لم يفهموا هذه القضايا فهما سليما فحولوا بعض القضايا الفقهية الى قضايا عقائدية وأن السلف الصالح والتابعين وعلماء الأمة الراسخين، لم يتطرقوا إلى ما يثار من هؤلاء المتطرفين، لافتا إلى أنهم يأخذون بالألفاظ والمباني وليس بالمعاني لافتقادهم العلم والمعرفة، موضحًا أن هولاء الوهابيين يأخذون بالتدين الشكلي ولا يأخذون بما في القلوب، وهذا مايرده منا الغرب، لإظهار صورة الإسلام بالرجعية.