شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفتتح معملى السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
حضر الافتتاح الدكتور أبو بكر عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام رمضان، رئيس قسم الفيزياء، والدكتور الحسين محمد عبد الحكيم، المدرس بقسم البيولوجية الجزئية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز، والدكتور محمد سيد إبراهيم قبيصي.
وعلى هامش افتتاح المعملين أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: علمية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء HPLC مع مقدمة عن مقياس الطيف الكتلي M/S وتطبيقاته، حاضر في ورشة العمل: الدكتور ميشيتا، ممثل الوفد الياباني، ومنسق الورشة الدكتور حسام عسكر، ومقررو الورشة الدكتور محمد عبد الوهاب نصار، والدكتور الحسين محمد عبد الحكيم، وقد حضر ورشة العمل لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.