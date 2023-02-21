شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: خطوط القاهرة الكبرى- العاصمة الإدارية تعمل من 6 صباحا لـ12 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سيد متولى، رئيس جهاز النقل البرى، التابع لوزارة النقل، أن عدد الخطوط الرابطة بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة سيزداد بشكل تدريجى مع زيادة الإقبال، مشيرا إلى أن وقت التشغيل للخطوط من 6 ص لـ12 مساءً.

وأضاف رئيس جهاز النقل، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 48 مسارًا منتظمة كلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالي نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف في الطريق.

وأضاف أن الخطوط التي تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة، ونحاول رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.