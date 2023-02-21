شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الدورى على مراكز وبنوك الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ضرورة تكثيف الحملات والمرور الدورى على كافة بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية، بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، خلال الفترات المقبلة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى، مشددا على أهمية إحكام مراقبة ومتابعة عمليات تسعير أكياس الدم بالقطاع الخاص، للحد من أى استغلال قد يتعرض له المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس القومى لمراقبة عمليات نقل الدم، والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على آخر مستجدات أعمال وأنشطة اللجان الفنية للمجلس، ومتابعة معدلات الإنجاز بخطة العمل المنظمة للمجلس، وعلى رأسها الاشتراطات والمعايير الفنية للعمل ببنوك الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف بحث وضع ضوابط ومعايير تكلفة أكياس الدم بالقطاع الخاص، وفقًا لآلية استرشادية محددة، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للمواطنين، مطلعًا على معدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التابعة لكافة القطاعات والهيئات والجهات المعنية، حيث وجه بإجراء حصر لمراكز وبنوك الدم وكذلك عدد العمليات الجراحية بكافة المنشآت الطبية، بما يسهل عمليات الميكنة وفقًا لقاعدة بيانات مركزية.

وقال إن الوزير، أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات أو تحديات من شأنها إعاقة سير العمل بالمجلس، موجهًا بسرعة الإنتهاء من المعايير والضوابط المنظمة لعميات نقل الدم، بهدف البدء الفعلي في تنفيذها، مع مراعاة انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم، من خلال توفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل، وذلك بمدّ جسور التعاون والتشارك بين جميع المراكز والبنوك ضمانًا لتحقيق التكامل والاستخدام الأمثل، مؤكدًا أن المجلس، يضمن تنظيم وتوحيد آليات العمل بكافة الأماكن المقدمة للخدمة، وهو ما ينعكس على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتا أن الاجتماع ناقش تنظيم دورات تدريبية للعاملين ببنوك الدم بهدف رفع كفاءتهم.