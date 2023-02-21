شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الأجزاء المخصصة للاطلاع بمنهج الكيمياء والأحياء للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى بمنهج الكيمياء والأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

-مادة الأحياء للصف الأول الثانوى العام، الجزء المخصص للاطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.

- الأحياء للصف الثانى الثانوى، الجزء المخصص للاطلاع الانتحاء الأرضى والمائى صفحة 90 و91، ومن بداية الجهاز العصبى الذاتى حتى بعض تأثيرات الجهاز العصبى الذاتى من 106 حتى الصفحة 108.

- مادة الكيمياء للصف الأول الثانوى العام ، الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبرى الثابت للحرارة ونواة الذرة والجسيمات الاستخدامات السلمية للاشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للاشعاع 124.

-مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي العام، الأجزاء المخصصة للإطلاع الدور الكيمياء الحيوية للصوديوم والدور الكيمياء الحيوي للبوتاسيوم والأمونيا وصناعة الأسمدة وبعض الملاحظات على الأسمدة الشائعة، وحصص النيتريك والتحضير والخواص والكشف عن ايون النترات وكيف تميز بين أملاح النترات والنيتريت.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.

ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.



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