شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية للمسابقة القرآنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات الفرعية بأوقاف شمال سيناء اليوم الثلاثاء، اختبارات التصفية الأولية للمسابقة القرآنية، وأعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء، بدء لجان اختبار التصفية الأولية الشفوية تحت رئاسة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء باختبار المتقدمين للمسابقة القرآنية من أبناء شمال سيناء فى جميع المستويات.

تقام المسابقة مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، ومقررا أن تتواصل الاختبارات بمقر إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز المحافظة وحتى الخميس الموافق 2023/2/23.

ويمتحن المتقدم شفوياً فى أحد المستويات الأربعة المحددة فى إعلان المسابقة، حسب الطلب الذى تقدم به مسبقاً وهى المستوى الأول للمرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثانى المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة، وعاظ، معلمون، معلمات وغيرهم).

يشمل الاختبار إلى جانب حفظ القرآن الكريم، الاختبار فى الآداب العامة فى الإسلام، ويتم تصعيد الناجح

ين من التصفية الأولية لاختبار التصفية النهائية بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش فى الفترة من 2023/3/5 إلى 2023/3/8.

ليكرم الفائزون بعدها فى احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء.

وخصصت مديرية اوقاف شمال وسبق واستقبلت مديرية أوقاف شمال سيناء استلام طلبات التقديم للراغبين المشاركة فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة.

وقال الشيخ الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه يحدد فى الطلب المستوى الذى يرغب المتقدم الإختبار فيه، ومراعاة توفر الشروط، وهى طلب تقديم للمسابقة وصورة شخصيه حديثة، وصورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم ( على أن تكون سارية).

وقال إنه تم تخصيص أرقام للاستفسار والتواصل وهى: ‏‪0100 880 8998‬ /‏‪0122 529 5216‬‏.