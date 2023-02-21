شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تبدأ مقابلة مُرشحين لـ"سوهاج" و"الوادي الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، الإثنين الموافق 20 فبراير الجاري.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات ( بنها - عين شمس - مطروح - دمياط - دمنهور )، تباعًا وفقًا للجدول الزمنى المُعلن والخاص بذلك.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق 9 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق 16 مارس المقبل.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة سوهاج، بعد فحص الطعون حيث كشفت عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم:

1ـ الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا.

2ـ الدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم.

3ـ الدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم.

4ـ الدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب.

5ـ الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة الوادى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال لجنة البت فى الطعون وكشفت القائمة عن ترشح كل من :

1 - الدكتور عبد العزيز طنطاوى

2 - الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد محمد

3 - الدكتورة عائشة محمود محمد عبد العال

4 - الدكتور خالد فؤاد خالد محمود

5 - الدكتور أسامة زين العابدين عثمان

6 - الدكتور محمود محمد أحمد محمد