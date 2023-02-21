لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الثالث فى مجال تعلم اللغات.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، الملتقى التعليمى الثالث للمركز، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك لعرض دورات وأنشطة المركز، وتقديم ورش تدريبية مجانية للطلاب فى مجال تعلم اللغات والتنمية البشرية.

وتضمن الملتقى عرضًا تعريفيًا عن المركز وأنشطته والتعريف بالدورات التدريبية والخدمات التى يقدمها للطلاب والخريجين؛ كما تضمن الملتقى ورش تدريب مجانية لتعلم مبادئ اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، إلى جانب دورات تنمية المهارات والتنمية البشرية، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية بالمركز وتحسين مستواهم فى اللغات الأجنبية وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة التى يقدمها المركز على مدار العام بالاستعانة بنخبة من الأساتذة والمدربين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التى تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية فى تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، فى الحصول على تعليم بجودة عالية فى مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التى يحتاجونها للنجاح.

وفى ختام فعاليات الملتقى، كرمت الدكتورة أمنية الفقى مديرة المركز، عدد من الطلاب المتفوقين بدورات المركز المختلفة، كما تم تكريم المحاضرين بالمركز والموظفين، وتم توزيع هدايا تذكارية على الحضور تضمنت أحدث إصدارات المركز من الكتب المترجمة بالإضافة إلى الكتب التعليمية فى اللغات.