شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تواصل ندوات التوعية المائية بمحافظات الوجه القبلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الإعلام المائى بوزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ندوتى توعية لطلاب مدرسة المنيا الثانوية لغات، ومدرسة محمد وحيد حبشى الثانوية بنات بمحافظة المنيا، حيث تناولت الندوتان "التعريف بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية"، والتوعية بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

شارك في الندوتين ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة التدريس، وذلك في اطار التعريف بالتغيرات المناخية وآثرها على الموارد المائية، حيث تمخلال الندوة توعية الطلبة بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الايجابية لترشيد المياه، وكذلك مجهودات الوزارة لرفعالوعي بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية فى ظل التغيرات المناخية.

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .



جانب من الندوة



ندوة الرى