شكرا لقرائتكم خبر عن الله عليك يا حبيب والديك.. مدحت شلبى يعلق على مباراة بملتقى الداخلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكابتن مدحت شلبي المعلق الرياضي الشهير والإعلامي المعروف في الملتقى الثانى لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة على أرض محافظة الإسماعيلية الذي نظمته الداخلية.

وبصوته المميز، علق "شلبي" على مباراة بين الطلائع، حيث تفاعل الحضور معه، وسادت أجواء من الفرحة بين الشباب.

ونظمت وزارة الداخلية الملتقى الثانى لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة على أرض محافظة الإسماعيلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية للتعرف على معالم المحافظة، وذلك فى إطار الدور الإجتماعى للوزارة فى ترسيخ معانى الولاء والإنتماء لدى هؤلاء الشباب.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.