شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات مدارس الثانوية الزراعية وطرحها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم توفير منافذ بيع المنتجات الغذائية والزراعية لكافة المدارس الثانوية الفنية الزراعية للمواطنين فى البيئة المحيطة بتلك المدارس، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل محافظة.

كما وجه الوزير بزيادة الإنتاج والكميات المعروضة من هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن هذا التوجيه جاء فى ضوء ما لمسناه خلال زيارة المدارس الفنية بمحافظة البحيرة من المشاركة الفعالة للمدارس الثانوية الفنية الزراعية بالمحافظة فى توفير منتجات تتمثل فى منتجات الألبان، والصناعات الغذائية، والعجائن والمخبوزات، ومنتجات الخضر من الصوب الزراعية للمواطنين فى الأماكن المحيطة بتلك المدرسة.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل خلال الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2022/2023.

ونص الكتاب الدورى على أن يتم عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل فى جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوى منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزارى رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء فى وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.