شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة": تقارب بين الليبيين بشأن وجوب إجراء انتخابات العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد الله باتيلي وجود تقارب متزايد فى الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء انتخابات عام 2023، وكتب "باتيلي" عبر حسابه الرسمى على تويتر: مغادرتى صوب نيويورك لتقديم إحاطتى إلى مجلس الأمن، أجريت أمس الأثنين سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة خالد المشرى، القائد العام للجيش الوطنى خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وشدد "باتيلي" على وجود تقارب متزايد فى الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات فى عام 2023 مضيفا أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، داعيا الجميع إلى العمل معا لإنهاء المأزق الحالى وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

إلى ذلك، أشار رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، أن إنجاز الانتخابات فى العام 2023، "يتطلب انخراط الجميع فى ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام".

وقال المنفى فى تغريدة نشرها عبر حسابه فى "تويتر"، أن "إنجاز الانتخابات عام 2023، يتطلب انخراط الجميع فى ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام، وحياده السياسى عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها".

وأكد المنفى فى تغريدة ثانية، على أن "المصالحة الوطنية أساس كل المسارات" وذلك لأنها "ستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية فى الإنفاق العام"، وذلك فى إشارة إلى إمكانية الاستفادة من الترتيبات المالية التى يقترح لجنة وطنية لإدارتها.

ووضح المنفى فى تغريدة ثالثة، "ترحيبه بكل جهد وخطوة، لوضع إطار دستورى لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023".

ونوه باستعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية فى آليات بديلة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبى فى اختيار قيادته.