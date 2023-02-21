شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لمنح نقل تكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لمنح برنامج نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى (TTPD/DLM)" فى مجال السيارات الكهربائية، الذى تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال السيارات الكهربائية كمرحلة أولى ضمن خطتها التنفيذية؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتى تولى أهمية قصوى لإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، وربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وقيادات الوزارة، وبعض خبراء صناعة السيارات من القطاع الخاص والجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمود صقر إلى أن البرنامج الجديد يهدف فى دورته الأولى إلى دعم جهود الدولة فى التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، موضحًا أنه يركز بشكل خاص على البطارية، وتصميمات قوالب الهيكل والهيكل، وأجهزة الشحن المدمجة، وأجهزة التحكم كمرحلة أولى، كما يمكن أن تغطى المنحة أيضًا تكلفة نقل التكنولوجيا لتصميم القوالب من دول متقدمة، فى حالة أن يكون لدى الصناعة المصرية القدرة على التصنيع والمعارف لاستيعاب التكنولوجيا المنقولة، مضيفًا أن آخر موعد للتقدم للمنحة هو 15 مارس 2023.

جدير بالذكر أن البرنامج الجديد هو أحد البرامج التنفيذية التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مُمثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف تعزيز الشراكة مع الصناعة من خلال البرامج والمبادرات المختلفة، ومنها؛ برنامج التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA)، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs)، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلى (DLM).

وللمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg