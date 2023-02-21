شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة بمنهج الترم الثاني بمادة اللغة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجزاء المحذوفة والمخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى بمنهج مادة اللغة الفرنسية كلغة ثانية، لطلاب مدارس اللغات والعربى بمنهج الفصل الدراسي الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.

ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



اللغة الفرنسية لغة أولى