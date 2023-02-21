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25 ألف جنيه مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم  قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2 لسنة 2023 بشأن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 370 لسنة 2017، وذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تحدد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع طبقا لأحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه بمبلغ 25 الف جنيه ويعفى من أداء تلك المصروفات الطلاب فى المؤسسات التعليمية .

فيما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية مع العمل به فى اليوم التالى لنشره ويلغى كل قرار مخالف لذلك.


الجريدة الرسمية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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