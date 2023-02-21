شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2 لسنة 2023 بشأن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 370 لسنة 2017، وذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تحدد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع طبقا لأحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه بمبلغ 25 الف جنيه ويعفى من أداء تلك المصروفات الطلاب فى المؤسسات التعليمية .

فيما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية مع العمل به فى اليوم التالى لنشره ويلغى كل قرار مخالف لذلك.