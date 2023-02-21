شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تشهد مباحثات ثنائية وتوقيع اتفاق بين مصر وجمهورية إستونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار دعم تطوير العلاقات بين مصر ودول العالم المختلفة ومنها الدول الأوروبية، ولاسيما عبر الحوار الثنائى المباشر، فقد استقبل السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يوم أمس، وفد من وزارة خارجية جمهورية إستونيا، حيث عقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الجانبان خلال المحادثات عن سعيهما لتنمية العلاقات الثنائية فى كافة المجالات على غرار التعاون المتنامى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرض الوفد الإستونى نتائج لقاءه يوم 19 الجارى مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتزامن مع افتتاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنتدى تعاون مع كبريات الشركات الإستونية فى هذا المجال، مشيرين لوجود فرص واعدة للتعاون فى مجالات أخرى مثل التعليم العالى والزراعة وغيرها من المجالات.

كما ناقش الجانبان أيضًا مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك حيث عرض الجانب الإستونى رؤيته بشأن الأوضاع فى أوروبا فى ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أعرب عن تفهمه لما عرضه مساعد وزير الخارجية بشأن الآثار الاقتصادية للأزمة، والتى امتدت تداعياتها السلبية لباقى دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر باعتبارها منطقة جوار لأوروبا.

هذا، واختُتمت المباحثات بتوقيع الجانبين لمذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية بالبلدين من تأشيرات الدخول، مع الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار الثنائى لتدعيم أواصر التعاون بين الجانبين ومواصلة تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية وبخاصة ما يخص إقليمى البلدين.