شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الحالات المرضية الممنوع سفرها للحج هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حظرت الوزارة سفر المصابين بها لأداء مناسك الحج هذا العام .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من:

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى.

2- مرضى تليف الرئة.

3- حالات السمنه المفرطة المرضية.

4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام.

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.