شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح بيض المائدة بسعر 86 جنيها للكرتونة بمنافذ معارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في التوسع لإنشاء منافذ وشوادر "أهلا رمضان" بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح بيض المائدة بمعارض "أهلا رمضان" بسعر 86 جنيها للكرتونة، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ30%، كذلك طرح كافة السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "أهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت ‏المركز الأول في عدد المعارض بواقع يصل الى 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بني سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادي الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.