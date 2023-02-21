شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس أوزبكستان فى الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، جلسة مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، الذى يزور مصر لمدة يومين.

ومن المنتظر أن تشهد المباحثات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل، مساء أمس الإثنين، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.