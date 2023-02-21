شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى: علاقتنا مع مصر تاريخية وراسخة ومستمرة فى التطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تاريخية وراسخة وعميقة جدا، وتشهد تطورا مستمرا في ظل حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وقال وزير الإعلام البحريني - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء على هامش الاحتفالية الملكية بتسليم "جائزة عيسى لخدمة الإنسانية" والتي فاز بها في دورتها الخامسة طبيب العيون النيبالي سندوك رويت - "مصر والبحرين بلد واحد وشعب واحد.. علاقتنا مع مصر الشقيقة وثيقة وعميقة جدا ومستمرة في التطور، ودائما في مقدمة أولوياتنا في التعامل مع شئون المنطقة".

وأضاف "أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين واللقاءات الثنائية بينهما عززت التواصل بين البلدين وأحدثت نقلات نوعية في التعاون الثنائي"، مؤكدا تواصل كافة أوجه العمل الحكومي، والتفاعل الشعبي بطريقة أو بأخرى بين مملكة البحرين ومصر.

وتابع "أي مراقب للشأن العربي والدولي يلاحظ مدى التنسيق المباشر على مستوى القيادات بين الملك حمد والرئيس السيسي في مختلف قضايا المنطقة، والتطابق في الرؤى الاستراتيجية تجاهها، والتأكيد على أهمية تعزيز مفاهيم السلام ونبذ التطرف في المنطقة".

وثمن وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي الريادة المصرية في المجال الإعلامي، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية قام بها عقب توليه مهام منصبه كانت إلى القاهرة.

وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين وزارة الإعلام في مملكة البحرين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومدينة الانتاج الإعلامي في مصر.

وأشاد وزير الإعلام البحريني بمدينة الانتاج الإعلامي قائلا "إنها تتميز باحتضان مؤسسات إعلامية نشطة، تقدم محتوى إعلاميا مميزا ساهم في صناعة التأثير وتحقيق الأهداف السامية التي يتبناها الإعلام الوطني".