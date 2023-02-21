شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات الشهور أثناء الحصص واليوم الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بعقد امتحانات شهرى مارس وأبريل المقبلين لصفوف النقل خلال اليوم الدراسى وأثناء حصة المادة الدراسية على أن تلتزم اللجنة الفنية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات بمراعاة المحذوفات من المناهج عند تحديد الأسئلة.

وأكد الوزارة على أن يتم إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.

ووجه الوزير بالاهتمام بتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسى الحالى، والاهتمام بمبادرة "إحياء المسرح المدرسي"؛ وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب ورعايتها بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، وإعداد مديرى المديريات التعليمية تقرير أسبوعى لكافة الأنشطة التى تمارس فى المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.