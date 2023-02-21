شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 12 درجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا فى حالة الطقس، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا على معظم الأنحاء، ودرجات الحرارة العظمى تسجل 19 درجة والصغرى 12 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.





حالة الطقس بالإسكندرية.



طقس الإسكندرية الثلاثاء



طقس اليوم في الاسكندرية ..