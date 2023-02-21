شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" ترسل نماذج عقود المعلمين الجدد للمديريات ضمن مسابقة الـ30 ألف مدرس والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المصادر، أن بنود العقد تسرى على جميع المتعاقدين الجدد ولن تقوم المديريات بتحريرعقود من خلالها ولكن هناك عقود معتمدة من الوزارة سوف تصل للمديريات لكتابتها للمعلمين.
وتعتبر مسابقة 30 ألف معلم، تلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، وانتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألف.
وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.