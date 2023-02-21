شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات 6500 جنيه..القوى العاملة تتيح فرص عمل فى المناطق الصناعية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن توافر فرص عمل فى إحدى الشركات فى المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، وحاجتها إلى 100 عامل تعبئة وتغليف (إعدادية)، و3 فنيين خراطة بمرتب 6000 جنيه، وفني ميكانيكا بمرتب 6500 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 20 إلى 40 سنة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على أن مديرية القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تسعي من أجل توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتى بناء على الاجتماع الذى عقد بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة وبين المسئولين بمجمع عمال مصر، وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات ومنها توفير عمالة ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.