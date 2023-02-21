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سائحون من بولندا وإيطاليا وبلجيكا..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 12 رحلة طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتي الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة علي شواطئ البحر الأحمر. 

 

وتبين من جداول الوصول، وصول 4 رحلات من بولندا ورحلتين من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا ولكسمبورج ورحلة من بلغاريا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

 

كما تبين من جداول الوصول اليوم الاثنين، وصول 3 رحلات من مطار ميلانو الإيطالى وكذلك رحلة من التشيك ورحلة أخرى داخلية من مطار القاهرة الدولى، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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