شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات القطاع الصحى.. 2 مليار و 500 مليون جنيه تكلفة القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، للتوسع في علاج المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي من خلال مبادرة وطنية لفحص أكثر من 60 مليون مواطن.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن وزارة الصحة حددت أهدافًا لفحص كل شخص في مصر يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، باستهداف عدد السكان 62.5 مليونًا، خلال غضون عام واحد وتقديم العلاج على نفقة الدولة لجميع المصابين بالمرض، وكان قد تم العمل على التخطيط للبدء في المبادرة من مايو 2018، من خلال تقسيم الدولة إلى ثلاث مراحل فرز، يتم فحص كل منها على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر، وتتضمن كل مرحلة من 7 إلى 11 محافظة، ومجموعة سكانية مستهدفة من 17.9 مليونًا إلى 23.3 مليونًا.

ولفتت الدراسة، إلى أنه تم تقسيم المبادرة على ثلاث مراحل متتالية لمدة استمرت 7 أشهر حتى أبريل 2019، من خلال ثلاث مراحل لكافة محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 2.500 مليار جنيه، وتتضمن المراحل الثلاثة التالي:

محافظات المرحلة الأولى، (الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط – القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط).

محافظات المرحلة الثانية، (شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

محافظات المرحلة الثالثة، (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنا).