شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
قيمة التذاكر:
تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه .
حتى 7 محطات بـ15 جنيه .
أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه
قيمة الاشتراك الشهرى:
قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .
الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .
الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 700 جنيه.
يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.
يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.
الخط الساخن للشكاوى : 19549.
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وكانت وزارة النقل خفضت أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام /العاصمة الإدارية بنسبة من 30 لـ 40 %، كما خفضت أسعار الاشتراكات بنسبة 50 %، بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، وتستمر التخفيضات حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.