شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الوثائقية تعرض فيلما وثائقيا عن العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا حول العاصمة الإدارية، يتضمن أبرز المروعات التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة .

واستعرض الفيلم الوثائقى، تاريخ عواصم مصر منذ منف وحتى القاهرة، كما عرض آراء عدد من الخبراء حول أهمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الفيلم الوثائقى، أن مصر نفذت وصية المؤرخ جمال حمدان بأن الرمل يجب أن يكون للعمران والحل أن يكون القاهرة عاصمة مصر السياسية أساس وليس العاصمة السكانية والسياسية والإدارية .

واستعرض الفيلم الوثائقى أبرز الشائعات التي تم توجيهها ضد العاصمة الإدارية وفند الفيلم الوثائقى أبرز تلك الشائعات وعرض الرد عليها.