شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نقول عند الزلازل والهزات الأرضية؟.. أدعية يستحب ترديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأدعية التى يستحب ترديدها وقت حدوث الزلازل.. وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.8 درجات فى قضاء صمنداغ بولاية هطاى، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من المبانى فى منطقة جنديرس واعزاز فى سوريا أنهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التى ضربت المنطقة.

وفى 6 فبراير الجارى ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثانى 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات فى البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى تركيا، إلى 41156 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وقالت الإدارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن "عدد وفيات الزلزال فى تركيا ارتفع إلى 41 ألفا و156".

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30.18 كم.

دعاء الزلازل

.. أو الهزات الأرضية لم يرد بها فى السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

دعاء الزلازل

ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو:"اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".