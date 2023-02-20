شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية هطاى التركية: بدء عمليات الإنقاذ عن عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تركية، نقلا عن رئيس بلدية هطاي، إن هناك تقارير عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال، وبدء عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين.

ودعت هيئة الطوارئ التركية، المواطنين الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر لـ50 سم، كما طالبت الرئاسة التركية، المواطنين في منطقة هطاي بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هطاي، ثم أخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، بلغت أكثرمن 45 ألف شخص، وفقا لآخر حصيلة رسمية.