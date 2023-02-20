شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث زلازل تركيا: تسجيل 5 هزات ارتدادية منذ وقوع زلزال هاتاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز أبحاث زلازل تركيا، تسجيل 5 هزات ارتدادية منذ وقوع زلزال هاتاي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وأفادت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد هزة هاتاي التركية بقوة 6.4.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.