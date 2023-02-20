شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطوارئ التركية تطالب المواطنين بالابتعاد عن السواحل بعد الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت هيئة الطوارئ التركية، المواطنين الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر لـ50 سم، كما طالبت الرئاسة التركية، المواطنين في منطقة هطاي بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هطاي، ثم أخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.