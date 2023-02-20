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سفير مصر بموسكو يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تطورات الأوضاع الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين البلدين، وسُبل تطويرها خلال الفترة المقبلة.

 

كما شهد اللقاء كذلك تناولاً لعدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، بإلإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن السفارة المصرية لدى موسكو.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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