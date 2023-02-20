شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوافق على إجراء التصفية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تضمنت تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات علي مستوي الجمهورية من خلال موضوعها المحورى "الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة".

وتتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.