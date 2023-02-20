شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك": حملة استدعاء سيارات كيا سبورتاج لفحص وحدة التحكم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة إستدعاء لبعض سيارات موديلات كيا سبورتاج موديلات 2014 و 2015 وذلك للفحص والكشف المجاني علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية .HECU

وأضاف جهاز حماية المستهلك، ذلك يأتى في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي، ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 19542" وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

ألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.