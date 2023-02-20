شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل رئيس أوزبكستان وجلسة مباحثات بالاتحادية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الإثنين، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى في مستهل زيارة تستمر لمدة يومين .

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسي غدًا الثلاثاء نظيره الأوزبكستاني بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين .

كما ستشهد المباحثات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.