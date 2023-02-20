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الرئيس السيسي يستقبل رئيس أوزبكستان وجلسة مباحثات بالاتحادية غدا

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الإثنين، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى في مستهل زيارة تستمر لمدة يومين .

 

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسي غدًا الثلاثاء نظيره الأوزبكستاني بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين . 

 

كما ستشهد المباحثات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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