شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس معتدل نهارا غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحرا
استمراراً لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال قافلة من المساعدات فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء شعبى سوريا وتركيا فى أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين .
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح والزيوت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات المتخذة فى إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح والزيوت، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أبرزت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيس بوك" تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق في مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للطلاب للاطلاع والتعلم الذاتى، حيث ينشر الخليج 365 الدروس المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى فى مادة الرياضيات للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء بدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، كما تتجاوز درجة الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.
أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين بلغت 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس تم انتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارى تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.