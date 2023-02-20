شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مشروعا بجميع القطاعات.. حياة كريمة تغير وجه الحياة بقرى البحيرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

ففى محافظة البحيرة، يتم تنفيذ 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة وهى ( دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسى- أبو المطامير- وادى النطرون )، بإجمإلى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

قرية الأبعادية بمركز دمنهور إحدى قرى "حياة كريمة" تشهد تنفيذ 77 مشروعا بجميع القطاعات، منها أعمال تطوير مركز شباب ومجمع خدمات ومبنى الجمعية الزراعية الجديدة ومبنى التضامن الاجتماعى ونقطة إسعاف وإطفاء ومركز طب الأسرة و مكتبة كتابك وصيانة مدارس الأبعادية الابتدائية والإعدادية والثانوية وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية.