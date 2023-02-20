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77 مشروعا بجميع القطاعات.. حياة كريمة تغير وجه الحياة بقرى البحيرة (فيديو)

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

 

 

ففى محافظة البحيرة، يتم تنفيذ 8868 مشروعا  فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة وهى ( دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسى- أبو المطامير- وادى النطرون )، بإجمإلى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

 

قرية الأبعادية بمركز دمنهور إحدى قرى "حياة كريمة" تشهد تنفيذ 77 مشروعا بجميع القطاعات، منها أعمال تطوير مركز شباب ومجمع خدمات ومبنى الجمعية الزراعية الجديدة ومبنى التضامن الاجتماعى ونقطة إسعاف وإطفاء ومركز طب الأسرة و مكتبة كتابك وصيانة مدارس الأبعادية الابتدائية والإعدادية والثانوية وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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