شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمنهج العربى من ثانية ابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

: المرحلة الابتدائية :

- الصف الثاني الابتدائي

- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55.

- قصة " مجاري النيل تسقي الحقول من ص 58 إلى ص 63 التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115 قصة لاستماع جيراني كأهلي من صفحة 124 إلى صفحة 125

-قصة " أبحث عن شريك من صفحة 128 إلى صفحة 132.

الصف الثالث اللابتدائي :

- قصة الاستماع اختراع عجيب من صفحة 54 إلى صفحة 55.

-قصة "صندوق الذكريات " من صفحة 58 إلى 63.

-المقايضة من ص 111 إلى 114.

- قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123 .

- قصة طالب متميز من ص ١٢٦ إلى ص ۱۳۰

الصف الرابع الابتدائي .

- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر )من صفحة 66 إلى صفحة 67.

- نص معلوماتي ( بنيان سد عالي جديد من صفحة 77 إلى صفحة 83).

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول : بين الماضي والحاضر ) من ص 96 إلى ص 97.

- أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني : بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.

- نص معلوماتي ( التطعيم لمجتمع سليم ( من صفحة 132 إلى صفحة 138 نص معلوماتي ) التبادل التجاري ( من صفحو 160 إلى صفحة 166).

الصف الخامس الابتدائي :

- قصة الفلاح الفصيح (۱) من صفحة 76 إلى صفحة 85.

- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

- قصة الفلاح الفصيح (2) من صفحة 172 إلى صفحة 176.

الصف السادس الابتدائي :

الدرس الثالث : أيام الطفولة ( الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من صفحة 30.

- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )

ثانيا : المرحلة الإعدادية.

1- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.

-تصالح من 50 إلي 52.

الصف الثاني الإعدادي

-اختراعات عربية من 17 إلى 20.

الدرس الثاني : القراءة .. حياة للحياة (نثر : عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.

-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر)

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)