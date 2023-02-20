شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمنهج العربى من ثانية ابتدائى حتى الثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
: المرحلة الابتدائية :
- الصف الثاني الابتدائي
- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55.
- قصة " مجاري النيل تسقي الحقول من ص 58 إلى ص 63 التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115 قصة لاستماع جيراني كأهلي من صفحة 124 إلى صفحة 125
-قصة " أبحث عن شريك من صفحة 128 إلى صفحة 132.
الصف الثالث اللابتدائي :
- قصة الاستماع اختراع عجيب من صفحة 54 إلى صفحة 55.
-قصة "صندوق الذكريات " من صفحة 58 إلى 63.
-المقايضة من ص 111 إلى 114.
- قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123 .
- قصة طالب متميز من ص ١٢٦ إلى ص ۱۳۰
الصف الرابع الابتدائي .
- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر )من صفحة 66 إلى صفحة 67.
- نص معلوماتي ( بنيان سد عالي جديد من صفحة 77 إلى صفحة 83).
- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول : بين الماضي والحاضر ) من ص 96 إلى ص 97.
- أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني : بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.
- نص معلوماتي ( التطعيم لمجتمع سليم ( من صفحة 132 إلى صفحة 138 نص معلوماتي ) التبادل التجاري ( من صفحو 160 إلى صفحة 166).
الصف الخامس الابتدائي :
- قصة الفلاح الفصيح (۱) من صفحة 76 إلى صفحة 85.
- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.
- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.
- قصة الفلاح الفصيح (2) من صفحة 172 إلى صفحة 176.
الصف السادس الابتدائي :
الدرس الثالث : أيام الطفولة ( الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من صفحة 30.
- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )
ثانيا : المرحلة الإعدادية.
1- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.
-تصالح من 50 إلي 52.
الصف الثاني الإعدادي
-اختراعات عربية من 17 إلى 20.
الدرس الثاني : القراءة .. حياة للحياة (نثر : عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.
-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.
المرحلة الثانوية
- الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر)
الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)