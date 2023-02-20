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ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمنهج العربى من ثانية ابتدائى حتى الثانى الثانوى

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

 

: المرحلة الابتدائية :

 

- الصف الثاني الابتدائي 

- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55. 

 

- قصة " مجاري النيل تسقي الحقول من ص 58 إلى ص 63 التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115 قصة لاستماع جيراني كأهلي من صفحة 124 إلى صفحة 125

 

-قصة " أبحث عن شريك من صفحة 128 إلى صفحة 132. 

 

 الصف الثالث اللابتدائي :

 

- قصة الاستماع اختراع عجيب من صفحة 54 إلى صفحة 55.

 

-قصة "صندوق الذكريات " من صفحة 58 إلى 63.

 

-المقايضة من ص 111 إلى 114.

 

 - قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123 .

- قصة طالب متميز من ص ١٢٦ إلى ص ۱۳۰

 

الصف الرابع الابتدائي . 

 

- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر )من صفحة 66 إلى صفحة 67.

 

- نص معلوماتي ( بنيان سد عالي جديد من صفحة 77 إلى صفحة 83).

 

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول : بين الماضي والحاضر ) من ص 96 إلى ص 97.

 - أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني : بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.

 - نص معلوماتي ( التطعيم لمجتمع سليم ( من صفحة 132 إلى صفحة 138 نص معلوماتي ) التبادل التجاري ( من صفحو 160 إلى صفحة 166).

 

الصف الخامس الابتدائي :

 

- قصة الفلاح الفصيح (۱) من صفحة 76 إلى صفحة 85.

 - نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

 

- قصة الفلاح الفصيح (2) من صفحة 172 إلى صفحة 176.

 

الصف السادس الابتدائي :

 

الدرس الثالث : أيام الطفولة ( الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من صفحة 30.

 

- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )

 

ثانيا : المرحلة الإعدادية.

1- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.

 

-تصالح من 50 إلي 52.

 

الصف الثاني الإعدادي 

 

-اختراعات عربية من 17 إلى 20.

 

الدرس الثاني : القراءة .. حياة للحياة (نثر : عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.

 

-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

 

المرحلة الثانوية 

 

- الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر) 

 

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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