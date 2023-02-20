شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأثر النبي فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية منفذا جديدا بمنطقة أثر النبي بنطاق حي مصر القديمة لينضم إلى قائمة المنافذ الثابتة التي افتتحتها المنطقة لبيع السلع الأساسية "المواطن أولا" بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة.

وتفقد المحافظ المنفذ برفقه المهندسة جيهان عبد المنعم واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة والذي تضمن بيع جميع السلع الأساسية من زيت وسكر و ارز ولحوم وغيرها للاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين و التواصل مع العارضين للإطلاع على ما يقدمونه من تخفيضات على السلع داخل المعرض و التأكد من رضاء المواطنين عن المنتجات المطروحة و الاسعار المعلنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء باطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم .

ويجرى حاليا الاستعداد لفتح عدد من المنافذ الثابتة الجديدة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تشمل منفذين جديدين بمنطقة المنيل بنطاق حي مصر القديمة ومنفذ شارع الفيوم و حدائق المعادي بحي دار السلام استكمالا لسلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بأحياء التبين و حلوان و المعصره و المعادي و البساتين و السيدة زينب و المقطم وغيرها لخدمة الأهالي خاصة في الاماكن الاكثر احتياجا ذات الكثافة السكانية .

وتأتى تلك الجهود بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة او احتكار السلع من خلال اطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل ازمة ارتفاع الاسعار عالميا وذلك بالتأكيد على الاعلان عن الاسعار الاسترشادية للمنتجات والالتزام بها مع التأكيد التام على تحقيق عنصر الاستدامة والاستمرارية في امداد المنافذ التي تم افتتاحها بالمواد الغذائية والسلع الأساسية لتحقيق الانضباط والهدف المنشود من اقامتها .



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