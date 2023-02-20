شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 224 باكية لتجار الخردة بسوق التونسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ القاهرة أن إقامة سوق الخردة وهو أحد التوسعات التى تمت بسوق التونسى الجديد يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى الأسواق الحضارية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيصه للباعة الذين تم نقلهم من سوق التونسى القديم.
وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية لخدمة السوق .
وسوق التونسي الجديد يضم حاليًا 677 محل وباكية ويتكون من 5 مباني ومقام على مساحة 33.5 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو 320 مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، وتمارس به أنشطة بيع السيراميك، والموبيليا، والادوات الصحية، والخردة، ومواد البناء .
يذكر ان السوق القديم الذى تم ازالته كان يقع على مساحة تصل ل 2000 م٢ تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال وقامت الدولة بإزالته حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم .
رافق المحافظ في جولته م جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .