شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف ربط الطلاب بسوق العمل.. التعليم العالى تكشف تفاصيل برنامج الإرشاد المهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وجاريث بايلى السفير البريطانى في القاهرة، و إيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من الإعلاميين، ومجموعة من طلاب الجامعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفي بداية الفعاليات، قدم وزير التعليم العالي عرضًا حول إستراتيجية الوزارة في ملف دعم المسار المهني، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور عن اعتزام الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي المهني، مؤكدًا أهمية التكامل بينهما، وذلك من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إنشاء الوزارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية، والعمل على تطويرها، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق موازٍ لدعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل؛ بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهني التي تم تأسيسها بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية فى 7 جامعات حكومية تغطي سبعة محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

وأشار الوزير إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تعد نموذجاً متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، مضيفاً أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل، موجهاً الشكر لوزير التعليم العالي على الدعوة لحضور توقيع هذا البروتوكول، مشيرًا لأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والشراكة فيما بينهم لإنجاح المشروع، وانعكاس ذلك على تطوير التعليم، والتعليم الفني وتغيير رؤية المجتمع له باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل وفتح المجال أمام الطلاب بأسواق العمل المحلية والدولية.

ومن جانبه، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة على استعداد وزارة القوى العاملة لتوفير كافة إمكانيات الوزارة لإنجاح البروتوكول والمساهمة في تنمية قدرات الطلاب من خلال الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، أشار السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر إلى إن توظيف الشباب يمثل تحديًا كبيرًا تواجهه العديد من البلدان حول العالم، معربًا عن سعادته لإطلاق مشروع التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف في مصر، لافتًا إلى أن المشروع سيساعد على تنمية مهارات وقدرات الشباب المصري؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، والذي يعد أحد الأهداف التي أعلنتها الحكومة المصرية.

ومن جانبه، أشاد مدير منظمة العمل الدولية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم العالي، موجهاً الشكر لفريق عمل الشراكة بين الوزارة والمنظمة بقيادة الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على حسن الإعداد والتنظيم للحدث، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمنظمة يعد خطوة أولى في توفير فرص العمل لتوظيف الخريجين من خلال التدريب على المهارات، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية.

ولفت إيريك أوشسلين إلى أهمية مشروع "التوجيه المهني وقابلية التوظيف" التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة فى توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام، من خلال التمويل الذى توفره الجهة المانحة وهى برنامج المعونة البريطانية (UKAid)، مضيفًا أن البروتوكول يتضمن عدة آليات للمساهمة في توفير فرص العمل للشباب المصري من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا، وعالميًا.

وأكد مدير المنظمة على دور الشباب المصرى فى النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارهم مورد عظيم لبناء مستقبل بلادهم، مشيرًا إلى أن أحد أهم التحديات في مصر هو مشكلة البطالة، مضيفًا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويًا على استعداد لدخول سوق العمل، لافتًا إلى حرص المنظمة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن الهدف من اتفاقية التعاون هو توفير بيئة معاصرة حديثة لسوق العمل من شأنها ربط مخرجات التعليم العالى بمؤهلات الخريجين، والاحتياج الفعلي لرجال الصناعة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، منها: برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وبرامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومديري مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التي تهتم بالربط بسوق العمل محليًا ودوليًا، مضيفًا أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه من خلال الشريك الاستراتيجي منظمة العمل الدولية والممولة من وكالة المملكة المتحدة البريطانية للمعونة والتنمية الدولية

شهد الفعاليات لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، محمد محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.